Глава Роспотребнадзора подтвердила, что ЧП в Неноксе не угрожает здоровью россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что радиационных рисков для здоровья населения России, связанных со взрывом на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, нет.

"Специалисты проверили, проверяют - рисков для здоровья нет. Если они будут, в первую очередь мы проинформируем население", - сказала Попова журналистам в среду на полях Восточного экономического форума.

8 августа на военном полигоне в Неноксе Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.