Economist представил рейтинг лучших городов мира

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU). Доклад Global Liveability Index 2019 был представлен в среду компанией EIU.

Австрийская столица превзошла австралийские мегаполисы Мельбурн и Сидней в рейтинге из 140 городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Вена получила 99,1 балла - на 0,7 балла больше, чем Мельбурн. Последующие места заняли Сидней (Австралия), Осака (Япония), Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания), Аделаида (Австралия).

Москва заняла 68-е место (80 баллов из 100) и стала лидером в пятерке городов, которые за год продемонстрировали наибольшее улучшение своих показателей в рейтинге. Кроме российской столицы, наибольших улучшений добились Белград, Ханой, Киев.

Последнее место в списке занял Дамаск (Сирия), перед ним разместились Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).

Ранее Вена на протяжении нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer. Так, австрийская столица вновь стала лидером этого рейтинга в марте 2019 года.