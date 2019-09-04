Кобылкин: расстояние между метеостанциями для наблюдения за пожарами нужно сократить

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минприроды России рассчитывает сократить расстояние между метеостанциями с 14-17 км до 1 км для предупреждения лесных пожаров, сообщил в среду ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"На сегодняшний день в России недостаточно сети метеостанций. Нам нужно очень серьезно в этом направлении поработать. Мы сегодня имеем метеостанции на 17-14 км друг от друга - этого недостаточно. Нам надо приблизить хотя бы до 1 км", - сказал он, отметив, что приоритетным направлением в борьбе с лесными пожарами будет их предотвращение, а не усиление мер в непосредственной борьбе с ними.

Более 90 лесных пожаров на площади 43,3 тыс. га действует в регионах России. Наибольшее количество возгораний действует в Красноярском крае - 66 очагов на площади 19,5 тыс. га. Два пожара на площади 11,9 тыс. га зафиксированы на Камчатке. На Чукотке лесными пожарами охвачена площадь в 8,4 тыс. га. Также возгорания обнаружены в Иркутской, Амурской, Магаданской и Ульяновской областях, в Якутии, Забайкалье и Крыму.

На тушении лесных пожаров задействованы 1,2 тыс. человек, 133 единицы техники, 19 воздушных судов на мониторинге и 11 - на тушении. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах РФ, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.