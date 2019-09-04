В Петербурге подвели итоги интернет-голосования по названию будущего арт-парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидером общественного голосования по названию будущего арт-парка в историческом центре Санкт-Петербурга стал вариант "Тучков буян". Результаты голосования, которое проводилось на интернет-портале проекта, объявили в среду в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Вчера закончилось онлайн-голосование по названию. Проголосовало по нашему порталу 24 831 человек - показательно, что наши горожане очень неравнодушны к этой теме и очень трепетно относятся к тому, что там будет дальше. Из предложенных наименований к моменту закрытия голосования лидером голосования стал "Тучков буян", набравший 27%", - сказал президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов.

Интернет-портал, посвященный арт-парку, начал работать 4 июля 2019 года, в этот же день стартовало и голосование по названию будущей культурной зоны. Романов отметил, что самыми активными посетителями этого ресурса оказались молодые люди от 25 до 34 лет (28%).

Среди других вариантов названия арт-парка, которые предлагали в том числе сами горожане, были "Романовский" (набрал по итогам голосования 22% голосов), "Петроградский" (11%), "Сердце Петербурга" (9%), "Невский сад" (7%).

Параллельно также велось голосование по линии Общественной палаты Санкт-Петербурга, сказал Романов, добавив, что на предыдущих этапах общие результаты разных голосований совпадали. "Еще будет параллельное голосование во время голосования 8 сентября (на выборах губернатора Санкт-Петербурга - прим. ТАСС). Окончательную точку, наверное, будет экспертная группа ставить", - отметил он. Романов пояснил ТАСС, что итоговое название станет известно, предварительно, в октябре.

Конкурс на разработку концепции парка

Международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка стартует уже в октябре, сообщил генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Денис Леонтьев.

"Сегодня мы можем сказать, что планируем объявить именно конкурс, чтобы компании могли начать подавать свои заявки, в середине октября. И закончим с выбором уже где-то в мае-июне следующего года. Мы не торопимся, делаем это сознательно, нет задачи быстро, "на коленке" какие-то проекты нарисовать", - сказал Леонтьев. Ранее было объявлено, что конкурс будет проводиться при поддержке финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Конкурсные процедуры будут согласовываться с администрацией города, с Союзом архитекторов Петербурга и с экспертным сообществом, отметил Леонтьев. "Конкурсные процедуры позволяют обеспечить максимальную прозрачность и открытость. Следующие два месяца мы будем готовить техническое задание", - сказал он.

Как пояснил журналистам заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, техническое задание будет разрабатываться с опорой на мнение жителей города, "потому что в первую очередь данный объект будет создаваться для них, для их комфорта". "Мы поэтапно проведем отбор компаний, которым доверим разработку концепций, мы с жюри, которое будет создано, выберем финалистов. Но, конечно, мнение будет за жителями", - подчеркнул он.

В настоящее время на сайте, посвященном будущему арт-парку, продолжается голосование по функциональному наполнению парка.

О будущем парке

Идею о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - в апреле этого года предложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Она получила одобрение президента России и председателя правительства РФ.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

Центральный парк в Санкт-Петербурге позволит создать новый городской центр культуры, образования и досуга для 11 млн посетителей ежегодно, а также объединить главные достопримечательности, пешеходные и зеленые зоны города в единый маршрут. Из парка будет открыт прямой доступ к воде, также появятся новые панорамные виды на историческую часть города.

В материал в 11:53 мск внесены изменения - добавлена информация о будущем конкурсе на разработку концепций парка