Российско-японский медцентр начнут строить в Хабаровске в конце года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Центр превентивной медицины и диагностики по соглашению между РЖД и японской компанией Marubeni начнут строить в Хабаровске в конце 2019 года. Об этом ТАСС сообщила в среду на Восточном экономическом форуме начальник центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

"В конце года планируется начать строительство российско-японского центра превентивной медицины и диагностики, где будут проводить медицинские обследования не только сотрудников РЖД, но и всех жителей Хабаровского края", - сказала Жидкова.

В центре будут применять и дистанционные технологии, по которым удаленные обследования и консультации смогут получить врачи и пациенты с других учреждений дальневосточных регионов. На первых этапах речь идет о медицинских организациях Приморского края и Амурской области, уточнила Жидкова.

РЖД участвует в проекте своим имущественным комплексом: под проект выделен корпус Дорожной клинической больницы в Хабаровске, а также земельный участок. Корпус будет увеличен практически вдвое и оснащен современным диагностическим оборудованием. На Marubeni придется основное финансирование проекта, компания вложит 74% от общей стоимость работ, называть которую собеседница агентства не стала. Жидкова уточнила, что врачи хабаровской Дорожной больницы уже проходят обучение в японских институтах и клиниках.

"Проект в Хабаровске является пилотным. В дальнейшем планируем создать такие центры на территории страны, где есть наши учреждения", - добавила она.

Меморандум о создании в Хабаровске российско-японского центра превентивной медицины и диагностики японская компания Marubeni и РЖД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии подписали в июне. Открытие центра запланировано на октябрь 2021 года. Пациенты смогут проходить там полный медицинский осмотр, диагностику по широкому спектру заболеваний и амбулаторное лечение.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.