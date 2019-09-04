На Украине не нашлось желающих приобрести памятные монеты, посвященные томосу

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Аукцион по продаже памятных монет, посвященных предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), не состоялся по причине отсутствия желающих приобрести их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

Аукцион должен был пройти на площадке Универсальной товарной биржи 29 августа. "Но он не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие", - говорится в сообщении банка.

Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Всего предполагалось изготовить более 80 тыс. экземпляров разными номиналами.

На данный момент на территории Украины действует лишь одна каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако предыдущее руководство страны с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране новой поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. Ее главой был утвержден митрополит Епифаний.

В января нынешнего года Константинопольский патриарх передал ему томос об автокефалии. Каноническая УПЦ расценила эти действия как раскольнические. Ни одна поместная православная церковь не признала новую церковную структуру на Украине.