В Роспотребнадзоре заявили о развитии сотрудничества со странами АТР в борьбе с эпидемиями

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор постепенно развивает сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в борьбе с эпидемиями на двусторонней основе, а также в рамках действующих региональных объединений. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства со ссылкой на главу службы Анну Попову.

"В декабре этого года первые 20 специалистов из стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдут обучение российским методикам использования молекулярно-генетических технологий для обеспечения биологической безопасности на базе Центра Роспотребнадзора по изучению проблем биобезопасности во Владивостоке. Всего в семинаре примут участие 100 представителей из девяти стран АСЕАН", - говорится в сообщении.

Как отметила Попова на сессии "Угрозы биологической безопасности в "Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые риски и возможности" Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, санитарно-эпидемиологическая служба активно развивается в Таиланде, где ежегодно с июня по сентябрь лихорадкой Денге заболевают 10 тыс. человек в месяц. Кроме того, во Вьетнаме работает Российско-Вьетнамский тропический центр, занимающийся вопросами биобезопасности. В Монголии продолжится совместное с Россией противодействие зоонозным инфекциям, в частности, чуме.

В пресс-службе уточнили, что среди инфекционных заболеваний ведущее место занимают вирусы. Попова подчеркнула, что "скорость распространения инфекции из любой точки мира занимает всего несколько часов".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.