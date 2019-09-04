Голодец заявила о необходимости увеличить турпоток на Дальний Восток в пять раз

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток необходимо увеличить как минимум в пять раз. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Выстраивание культурных связей, маршрутов, увеличение доступности Дальнего Востока для россиян и гостей из других стран - это самая главная задача, которую мы ставим перед собой для того, чтобы поток, которого мы достигли сейчас, как минимум был увеличен в пять раз", - сказала Голодец.

Туризм в регионе, напомнила она, стремительно растет: в 2018 году турпоток на Дальний Восток увеличился на 22,6%. Развитию туризма в этом регионе уделено особое внимание в рамках новой стратегии развития туризма, которая должна быть утверждена в ближайшее время, отметила она. Средства на реализацию туристических проектов на Дальнем Востоке в том числе будут выделяться из федерального бюджета, при этом важно, чтобы "появилась инфраструктурная доступность уникальных национальных парков, заповедников, природных ландшафтов и уникальных исторически пунктов, чтобы сам туризм наполнился содержанием", подчеркнула вице-премьер.

"Мы начали здесь большой проект - культурный кластер, и Владивосток станет одним из важнейших культурных центров на карте нашей страны. И мы понимаем, что открытие в 2024 году музейного комплекса, в котором будут представлены Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, также даст дополнительный импульс", - отметила она.

Так, открытие в 2016 году владивостокской сцены Мариинского театра очень серьезно изменило качество туристического потока: например, появились туристы из Южной Кореи, которые приезжают на определенные спектакли, сообщила Голодец.

Также точкой притяжения может стать образовательный туризм, считает вице-премьер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.