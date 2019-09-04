Рэпер A$AP Rocky не будет обжаловать решение шведского суда

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. /ТАСС/. Рэпер A$AP Rocky, приговоренный 14 августа в Швеции к условному сроку за избиение, не будет обжаловать вердикт окружного суда Стокгольма. Об этом в среду сообщил его адвокат Слободан Йовичич в интервью агентству ТТ.

"Конечно, он очень разочарован результатом, и с нашей стороны есть мнение, что суд был не прав, не приняв во внимание необходимость защиты в чрезвычайных обстоятельствах. Но, исходя из сложностей и напряженности, вызванной всем процессом, он решил, что не сможет пройти еще один круг", - отметил защитник.

Ранее прокуратура также объявила, что не будет обжаловать решение суда.

A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться. Рокки был отпущен 2 августа из-под стражи после суда в ожидании вердикта, в тот же день он улетел в США.

В своем вердикте суд отметил, что A$AP Rocky и еще два участника драки напали на истца и нанесли ему удары руками и ногами. Рэпер выплатит компенсацию потерпевшему в размере 12,5 тыс. крон (около $1,32 тыс.), это значительно меньше, чем требовал пострадавший.

Ранее судимый пострадавший - 19-летний афганский беженец Мустафа Джафари - хотел получить 139,7 тыс. крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода". Он не исключал обжалования вердикта окружного суда.