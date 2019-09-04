МАХАЧКАЛА, 4 сентября. Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор бывшему врио мэра Махачкалы Абусупьяну Гасанову, приговоренному к штрафу в 200 тыс. рублей за превышение должностных полномочий, сообщили ТАСС в среду в суде.

"Государственный обвинитель обжаловал приговор, вынесенный Гасанову Советским районным судом Махачкалы. Он просил суд назначить осужденному наказание в виде реального лишения свободы. Верховный суд, указав, что наказание Гасанову назначено в соответствии с требованием закона и с учетом установленных обстоятельств дела, отклонил апелляционное представление государственного обвинителя, оставив приговор, вынесенный судом первой инстанции, без изменений", - сообщил собеседник агентства.

Абусупьян Гасанов был задержан в здании мэрии Махачкалы 7 ноября 2018 года. По версии следствия, чиновник дал незаконное указание начальнику управления ЖКХ Махачкалы обеспечить победу научно-производственного объединения "Дормост" в электронном аукционе и заключить с ним контракт по ремонту автомобильных дорог и улиц города. Городское управление ЖКХ заключило с этой компанией контракт на сумму, превысившую предложение другого участника аукциона более чем на 34 млн рублей. На эту сумму следствие оценило ущерб от действий врио мэра. В ходе следствия чиновник признал вину и полностью возместил ущерб.

В июле текущего года Советский районный суд Махачкалы, рассмотрев дело в отношении Гасанова в особом порядке, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.