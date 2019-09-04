Тамбовская область получит 52 школьных автобуса к концу года

ТАМБОВ, 4 сентября. Тамбовская область получит 52 школьных автобуса для доставки детей из отдаленных сел и деревень к концу 2019 года. Это позволит значительно обновить школьный автопарк, сообщается в среду на сайте администрации региона.

"На Тамбовщину поступят автобусы российского производства: 36 вместимостью 13-20 человек, 15 вместимостью 10-12 человек, один автобус вместимостью более 31 человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые автобусы придут на смену машинам, срок эксплуатации которых превысил более десяти лет. "За последние 14 лет в регионе приобретено 442 школьных автобуса, которые перевозят более 8,5 тыс. детей по 479 маршрутам протяженностью более 6 тыс. км", - сообщает пресс-служба.

Ранее правительство России распределило между регионами более 2,45 тыс. школьных автобусов. На эти цели было дополнительно выделено 5 млрд рублей. Поставщиками этой техники станут крупнейшие российские автопроизводители - ГАЗ, УАЗ, "Форд Соллерс Елабуга", ПАЗ и КАВЗ.