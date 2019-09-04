NBC: посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав Фриду Кало

ТАСС, 4 сентября. Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау раскритиковал мексиканскую художницу Фриду Кало за поддержку марксизма, чем вызвал скандал и бурные обсуждения в социальных сетях. Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC.

"Я восхищаюсь ее (Фриды Кало - прим. ТАСС) свободным духом, она по праву стала символом Мексики для всего мира. Но я не понимаю, как она могла открыто поддерживать марксизм-ленинизм. Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии?" - написал Ландау в Twitter, комментируя свое посещение дома художницы.

Пользователи соцсети оставили более 2000 комментариев под записью посла. Некоторые поддержали Ландау, однако многие раскритиковали его мнение, отмечая, что США сами многократно совершали преступления и вмешивались в дела других государств, в том числе латиноамериканских, чтобы противостоять социалистическим режимам.

Мексиканская коммунистическая партия, членом которой была Кало, также выразила свое мнение относительно заявления Ландау. "Товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа," - цитирует NBC комментарий партии. Коммунисты призвали Ландау "не показывать своего невежества, пытаясь быть похожим на [президента США Дональда] Трампа".

Фрида Кало (1907-1954) - мексиканская художница, прославившаяся благодаря автопортретам. Вместе со своим мужем, художником Диего Риверой, она поддерживала марксизм и состояла в Мексиканской коммунистической партии. В 1937 Кало на некоторое время предоставила в своем доме убежище бежавшему из СССР Льву Троцкому.