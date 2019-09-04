В Москве ждут участия президента Азербайджана в параде Победы в 2020 году

БАКУ, 4 сентября. /ТАСС/. Москва ждет участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в параде Победы в следующем году. Об этом заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников в интервью азербайджанскому информационному агентству 1News.

"Парад Победы в Москве в следующем году будет грандиозным <…> Я уверен, что в будущем году мы с радостью будем приветствовать в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева",- сказал посол. Он уверен, парады проводить обязательно нужно, потому что они "поднимают моральный дух людей, напоминая в то же время о том, что в современных условиях необходимо бороться с проявлениями нацизма, фашизма и ксенофобии". "Именно за это решительно выступает Россия в ООН, и нам очень приятно, что в этом нас всегда поддерживает Азербайджанская Республика", - добавил дипломат.

Говоря о вкладе Азербайджана в победу, посол отметил, что азербайджанцы сражались на фронтах так же героически и самоотверженно, как и весь советский народ. "Из Азербайджана на фронт ушло порядка 600 тыс. человек, а вернулась с войны только половина из них… За мужество, проявленное на фронте, 128 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 стали кавалерами ордена Славы, 170 тысяч - награждены орденами и медалями. Кроме того, Азербайджан являлся источником топлива для всего Союза, азербайджанская нефть обеспечивала и наш фронт, и наш тыл. Так что тот факт, что в те тяжелые годы нефтяные промыслы работали бесперебойно, внесло очень большой вклад в нашу Победу над фашистскими захватчиками", - добавил глава российского диппредставительства.

Бочарников сообщил, что будущий год в России станет Годом памяти и славы, уже создан специальный комитет "Победа", который является координатором всей деятельности празднования этого исторического события. "Я думаю, что Россия не будет идти по избирательному пути организаторов встречи в Варшаве (церемония, посвященная 80-летию начала Второй мировой войны), мы будем приглашать к нам всех, кто будет готов отметить вместе с нами в Москве Победу над фашизмом", - сказал он.