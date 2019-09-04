Календарь перевернули. На сколько чаще песню Шуфутинского слушали "ВКонтакте" 3 сентября

Специалисты "ВКонтакте" подсчитали, на сколько чаще пользователи соцсети слушали песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября" непосредственно в этот день.

"Мы подсчитали количество костров рябин: оказалось, что 3 сентября песню Михаила Шуфутинского слушают аж на 1486% больше, чем в другие дни", - сказано в сообщении.