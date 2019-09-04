Календарь перевернули. На сколько чаще песню Шуфутинского слушали "ВКонтакте" 3 сентября

' Михаил Шуфутинский/YouTube'
Специалисты "ВКонтакте" подсчитали, на сколько чаще пользователи соцсети слушали песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября" непосредственно в этот день.
"Мы подсчитали количество костров рябин: оказалось, что 3 сентября песню Михаила Шуфутинского слушают аж на 1486% больше, чем в другие дни", - сказано в сообщении.
Согласно приведенной статистике, 2 сентября эту песню слушали на 165% больше, чем 1 сентября, а 3 сентября — на 1747%.
Музыку к композиции "Третье сентября" написал Игорь Крутой, слова - Игорь Николаев.
Песня была включена в альбом Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа", который вышел в 1994 году.