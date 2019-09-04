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Календарь перевернули. На сколько чаще песню Шуфутинского слушали "ВКонтакте" 3 сентября

Согласно данным соцсети, в 2019 году в этот день песню "Третье сентября" слушали на 1486% больше, чем в другие дни
' Михаил Шуфутинский/YouTube'

Специалисты "ВКонтакте" подсчитали, на сколько чаще пользователи соцсети слушали песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября" непосредственно в этот день.

"Мы подсчитали количество костров рябин: оказалось, что 3 сентября песню Михаила Шуфутинского слушают аж на 1486% больше, чем в другие дни", - сказано в сообщении.

Описание
© "ВКонтакте"

Согласно приведенной статистике, 2 сентября эту песню слушали на 165% больше, чем 1 сентября, а 3 сентября — на 1747%.

Описание
© "ВКонтакте"

Музыку к композиции "Третье сентября" написал Игорь Крутой, слова - Игорь Николаев.

Песня была включена в альбом Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа", который вышел в 1994 году.

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