Глава Мосгоризбиркома заявил о готовности города к проведению выборов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что столица полностью готова к проведению предстоящих выборов в Мосгордуму 8 сентября.

"Москва к выборам готова. Совместно с органами исполнительной власти решены все материально-технические вопросы, связанные с помещениями избирательных участков, подходов к ним", - сказал Горбунов по видеосвязи в ходе заседания Центризбиркома в среду.

По его словам, совместно с правоохранительными органами проработаны все вопросы по безопасности на избирательных участках. "Предусмотрены меры на случаи провокаций. Полностью изготовлены избирательные бюллетени в комиссиях, техника - КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС) готовы, смонтировано видеонаблюдение", - отметил Горбунов.

Выборы в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий - 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий - 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.