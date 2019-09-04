Посол РФ в Баку: с попытками исказить историю Второй мировой войны необходимо бороться

БАКУ, 4 сентября. /ТАСС/. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников считает необходимым бороться с попытками искажения истории Второй мировой войны и отмечает трепетное отношение Баку к Победе. Об этом он заявил в интервью азербайджанскому информационному агентству 1News, текст которого опубликован в среду на сайте посольства РФ в Баку.

"Попытки исказить историю год от года становятся все более дерзкими, и уже раздаются голоса о том, что победа во Второй мировой войне якобы достигнута усилиями только западных стран. С этим, безусловно, надо бороться, то есть рассказывать истинную историю, подкрепляя ее историческими фактами. Нельзя ни в коем случае допустить такого отношения к советским людям, потерявшим в той страшной войне свыше 20 млн человек", - сказал дипломат, добавив, что забывать, кто освобождал Центральную и Восточную Европу, недопустимо.

По словам Бочарникова, то, что Россию не пригласили на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, "не делает чести устроителям этих мероприятий". "Ведь встреча в принципе должна была быть посвящена историческому контексту, исторической правде о начале Второй мировой войны - крупнейшей трагедии XX века. Увы, но от исторического подхода в проведении этих мероприятий мало что осталось. Над этим возобладала антироссийская направленность организаторов, о чем ими было публично заявлено", - подчеркнул он.

Общая Победа

Посол также отметил, что попытки пригласить на церемонию одних представителей постсоветских государств, не пригласив других, "выглядят жалкими". "И на что все это рассчитано - сказать трудно. Тем более, что на постсоветском пространстве, в СНГ, существует единый подход в отношении событий того времени <...> Так что разделять народы бывшего СССР - это затея, которая может вызвать только жалость. Надеюсь, что в дальнейшем все вопросы, связанные с исторической памятью, касающиеся Второй мировой войны, будут решаться без фальсификации истории, честно и объективно", - сказал Бочарников.

Посол отметил, что его "очень радует трепетное отношение к Победе в Азербайджане". "Несмотря на то, что сегодня мы живем в разных государствах, Победа над фашизмом у нас общая, и мы празднуем ее вместе", - отметил дипломат. Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высказывался за правильную оценку Победы, за необходимость сохранения памяти всех участвовавших в войне и против искажения истории.