Что умеют приложения для оказания первой помощи? Стоит скачать пару таких на свой смартфон

Остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание и, вообще, верно оценить состояние пострадавшего — это то, чему многие из нас учились на уроках ОБЖ, ну и еще в автошколе. Это значит — изучали в основном в теории и довольно давно. Если все это нужно будет провернуть в реальной ситуации, скорее всего, вы растеряетесь. Хорошо, что у вас есть смартфон, на который можно установить приложения с уроками и подробными инструкциями.

Первая помощь. На основе реальных ситуаций Красного Креста

Это приложение от Российского Красного Креста. Здесь вы найдете короткие и понятные инструкции, как оказывать первую помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, сердечных приступах, тепловых ударах, отравлении, инсульте и многих других состояниях. А также, что делать при землетрясении, пожаре, наводнении. И советы, как правильно вести себя при отключении электричества, пандемии гриппа, аномальной жаре или суровых морозах.

Стоит пройти тесты, чтобы закрепить материал. Все инструкции разработаны на основе реальных ситуаций, в которых оказывают помощь сотрудники Британского и Американского обществ Красного Креста.

HelpApp. Таймер жгута, инструкции с картинками

Это приложение предлагает пошаговую инструкцию и инструменты для определения состояния пострадавшего. Вы можете приложить смартфон ко рту человека и по конденсату на стеклянном экране понять — есть ли дыхание. Допустим, дыхание есть — тогда приложение советует вам уложить пострадавшего на бок и запрокинуть голову назад, а еще выдает кнопку "позвонить в службу спасения".

Если вы отвечаете, что дыхания нет, вам предлагается замерить пульс: с каждым ударом вы нажимаете кнопку, через 10 секунд приложение выдает вам результат: "у пострадавшего нормальный пульс". Если пульса нет — предлагается проверить зрачок. Вы определяете, что человек нуждается в сердечно-легочной реанимации, — появляется подробная инструкция, как ее провести.

Здесь вы найдете таймер жгута (это просто таймер, который позволит не забыть, что жгут накладывается не больше чем на 45 минут). А еще подробный список, что должно быть в вашей аптечке, и картинки, которые помогут понять, какой у пострадавшего тип кровотечения (венозный или артериальный).

"Спасатель.Рядом". Но если вы в Санкт-Петербурге

"Нужен врач! Здесь есть врач?" — обычно кричит кто-то в людном месте, когда человеку становится плохо. Приложение "Спасатель.Рядом" должно помочь очевидцам или самим пострадавшим найти поблизости добровольца, который обучен оказанию первой помощи. По сути, такой "убер" для волонтеров.