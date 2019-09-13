Что умеют приложения для оказания первой помощи? Стоит скачать пару таких на свой смартфон

Остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание и, вообще, верно оценить состояние пострадавшего — это то, чему многие из нас учились на уроках ОБЖ, ну и еще в автошколе. Это значит — изучали в основном в теории и довольно давно. Если все это нужно будет провернуть в реальной ситуации, скорее всего, вы растеряетесь. Хорошо, что у вас есть смартфон, на который можно установить приложения с уроками и подробными инструкциями.
Первая помощь. На основе реальных ситуаций Красного Креста
Это приложение от Российского Красного Креста. Здесь вы найдете короткие и понятные инструкции, как оказывать первую помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, сердечных приступах, тепловых ударах, отравлении, инсульте и многих других состояниях. А также, что делать при землетрясении, пожаре, наводнении. И советы, как правильно вести себя при отключении электричества, пандемии гриппа, аномальной жаре или суровых морозах.
Стоит пройти тесты, чтобы закрепить материал. Все инструкции разработаны на основе реальных ситуаций, в которых оказывают помощь сотрудники Британского и Американского обществ Красного Креста.
HelpApp. Таймер жгута, инструкции с картинками
Это приложение предлагает пошаговую инструкцию и инструменты для определения состояния пострадавшего. Вы можете приложить смартфон ко рту человека и по конденсату на стеклянном экране понять — есть ли дыхание. Допустим, дыхание есть — тогда приложение советует вам уложить пострадавшего на бок и запрокинуть голову назад, а еще выдает кнопку "позвонить в службу спасения".
Если вы отвечаете, что дыхания нет, вам предлагается замерить пульс: с каждым ударом вы нажимаете кнопку, через 10 секунд приложение выдает вам результат: "у пострадавшего нормальный пульс". Если пульса нет — предлагается проверить зрачок. Вы определяете, что человек нуждается в сердечно-легочной реанимации, — появляется подробная инструкция, как ее провести.
Здесь вы найдете таймер жгута (это просто таймер, который позволит не забыть, что жгут накладывается не больше чем на 45 минут). А еще подробный список, что должно быть в вашей аптечке, и картинки, которые помогут понять, какой у пострадавшего тип кровотечения (венозный или артериальный).
"Спасатель.Рядом". Но если вы в Санкт-Петербурге
"Нужен врач! Здесь есть врач?" — обычно кричит кто-то в людном месте, когда человеку становится плохо. Приложение "Спасатель.Рядом" должно помочь очевидцам или самим пострадавшим найти поблизости добровольца, который обучен оказанию первой помощи. По сути, такой "убер" для волонтеров.
Вы разрешаете доступ к вашему местоположению (лучше проверить адрес, меня сервис "увидел" в соседнем доме). Уточняете, кому нужна помощь — вам или другим. Нажимаете на кнопку "вызов". Иногда, говорится в описании, спасатель может прибыть на место быстрее профессиональных служб.
Разработчики просят поаккуратнее тестировать приложение, чтобы не создать ложный вызов. У меня не получилось аккуратно, я случайно создаю инцидент. В течение пары минут открываю все вкладки, пытаясь понять, как его отменить, но не нахожу вариантов. А когда через час пишу разработчику в Facebook, понимаю, что моим запросом в центре Москвы никто не заинтересовался.
Дело в том, что приложение в 2015 году создала команда из Санкт-Петербурга. Руководит проектом городская общественная организация "Объединение добровольных спасателей "Экстремум". Бо́льшая часть пользователей находится в Санкт-Петербурге. Можно посоветовать вам это приложение, если вы живете в этом городе, но надеяться только на добровольцев не стоит. Нажать кнопку "вызов" — дело пары секунд, можно подстраховаться, но после вызова профессиональных служб.
Lifesaver. Для тех, кто хорошо знает английский (или учит его)
Это самое красивое приложение для обучения оказанию первой помощи. Инструкции-тесты встроены в интерактивные фильмы.
Вы открываете приложение, и сразу для вас запускается короткий ролик с набором историй. Девушка проводит время с подругами, парень играет в футбол с друзьями, мужчина идет по автопарковке... Все они попадают в ситуации, когда нуждаются в помощи. Выбирайте, кому попробуете помочь.
Я кликаю на видео с Ребеккой, которая, кажется, подавилась сэндвичем. Ей помогают ее друзья, судя по всему, они знают, что делать, а вы? Видеоролик будет останавливаться каждые несколько секунд — вы должны будете выбрать вариант, как дальше спасать Ребекку. Но если вы отвечаете неправильно, программа вам сообщит и расскажет, как надо.
Недостаток в том, что с ходу не разберешься, как переключить это приложение на русский язык (я так и не разобралась, хотя в описании обещается поддержка русского языка). Впрочем, среднего английского вполне хватит, чтобы понять все: диалоги и вопросы в тесте.
Все вышеперечисленные приложения бесплатны и доступны для смартфонов на операционных системах iOS и Android.
Анастасия Степанова