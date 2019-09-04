Минздрав поддерживает идею создания на Дальнем Востоке международного медкластера

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает идею создания международного медицинского кластера на Дальнем Востоке, однако детали реализации данного проекта следует тщательно обговаривать. Об этом сообщил в среду на сессии "Международный медицинский кластер: быть или не быть?" Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы министерства Олег Салагай.

"Министерство здравоохранения в целом поддерживает идею создания международного медицинского кластера. Но дальше возникает очень важный вопрос поиска баланса между экономической привлекательностью и обеспечением наивысших стандартов безопасности и качества медицинской помощи в том объеме, в котором на территории этого кластера помощь будет оказываться, соответственно, пропорциональность нормативно-правового урегулирования создания того режима, который будет действовать на территории этого кластера", - сказал он.

Минздрав подходит к этому вопросу очень рационально, понимая важность трансфера новых технологий, отметил замминистра. По словам Салагая, для создания кластера можно найти дополнительные юридические модели, которые позволили бы без ущерба привлечь на Дальний Восток те ресурсы, в которых есть надобность. "Идея создания заслуживает внимания, но в таких вопросах всегда проблема в деталях, которые мы все вместе должны обсудить", - добавил он.

В России строится Московский международный медицинский кластер - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в стране, направленный на развитие здравоохранения Москвы и Московской области. Уникальность кластера в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Его строят на территории инновационного центра "Сколково" на площади 57 га.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.