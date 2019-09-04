Правительство выделит Минздраву почти 421,5 млн рублей для субсидий в регионах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минздраву РФ в 2019 году из резервного фонда кабмина будет выделено 421,498 млн рублей для субсидий на строительство и реконструкцию государственных объектов в регионах. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Согласно распоряжению, Самарская область получит субсидию для строительства Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 в размере 232,9 млн рублей, Кемеровская область - 11,579 млн рублей для перепрофилирования многопрофильной больницы в областной клинический кардиологический диспансер имени академика Барбараша. Красноярскому краю выдадут 139 млн рублей на реконструкцию краевой клинической больницы. На строительство нового лечебного корпуса в Республиканской клинической больнице имени Ремишевской в Хакасии выделят 37,9 млн рублей.

Как отмечается в документе, до 1 февраля 2020 года Минздрав должен будет предоставить доклад об эффективном использовании этих средств.