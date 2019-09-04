МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 11,5 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму по состоянию на 4 сентября. Об этом сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе селекторной связи с Центризбиркомом РФ.

Досрочное голосование проходит в столице с 28 августа до 7 сентября. Проголосовать можно с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00.

"0,16% процента [от числа избирателей], 11, 5 тыс.", - проинформировал он.

Горбунов предложил также представителям ЦИК РФ, которые в единый день голосования 8 сентября, "например, уезжают в командировку, воспользоваться этой возможностью (проголосовать досрочно - прим. ТАСС)".

За первые пять дней досрочного голосования в столице проголосовали порядка 7 тыс. избирателей, сообщал ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Как пояснял член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, согласно избирательному кодексу Москвы, проголосовать досрочно смогут избиратели, запланировавшие на единый день голосования командировку, отпуск, а также те, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. Необходимо подать в территориальный избирком (ТИК) заявление, в котором указать причину досрочного голосования. Член комиссии проставляет в принятом заявлении дату и время досрочного голосования избирателя. После голосования заполненный бюллетень вкладывается в специальный непрозрачный конверт, который хранится у секретаря комиссии в помещении ТИК до момента передачи конвертов с избирательными бюллетенями в участковую комиссию, а затем в помещении участковой комиссии до дня голосования.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам.

Зарегистрировано 230 кандидатов, из них 169 кандидатов от партий и 61 самовыдвиженец, отказано в регистрации 56 кандидатам (17 от партий и 39 самовыдвиженцам). От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: 42 кандидата от КПРФ, 45 кандидатов от ЛДПР и 40 кандидатов от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.