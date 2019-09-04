Минздрав привлечет океанологов к разработке новых методов лечения рака

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ с океанологами и Российской академией наук (РАН) разработают новые методы лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"У нас есть возможности работать с океанологами, в том числе в системе РАН, с их участием разрабатывать новые подходы к лечению онкологических заболеваний", - сказала она в эфире телеканала НТВ.

По словам Скворцовой, для исследований будут использованы возможности биоактивных веществ глубоководных рыб, которые "никогда не болеют онкологическими заболеваниями". "У определенных океанических животных генетически не заложена возможность болеть онкологическими заболеваниями вследствие очень стабильного генома", - пояснила министр.

Она добавила, что будут разработаны подходы в противодействии антимикробной резистентности. "В океане есть совершенно новые виды антибиотиков, которые являются, по сути, препаратами, альтернативными традиционным антибиотикам. Поэтому возможности колоссальные", - пояснила Скворцова.

Снижение смертности россиян от новообразований, организация не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах, появление 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью современных методов лечения, являются целями нацпроекта "Здравоохранение".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.