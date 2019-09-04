Военные собирают средства для помощи семьям погибших на Ставрополье летчиков

ТАСС, 4 сентября. Сбор средств для помощи семьям летчиков, погибших при крушении учебно-боевого Су-25УБ в Ставропольском крае, начался в ВКС России, сообщил ТАСС в среду источник в авиации.

"Сейчас организуется сбор средств на материальную помощь семьям. Клич по военно-воздушным силам кинули", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС во властных структурах региона сообщил, что один из погибших пилотов был уроженцем Буденновска (Ставропольский край), второй - Карачаево-Черкессии. "Одного из них повезут хоронить на родину в Карачаево-Черкессию. А второй - местный. Сейчас идут экспертизы, следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Во вторник, по данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться, их тела обнаружены. Полет, как уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Источник в силовых структурах Ставропольского края сообщал ТАСС, что самолет вылетел с аэродрома под Буденновском.

Обновлено в 13:59 мск, добавлены подробности после 2-го абзаца.