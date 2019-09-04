Медведев направил приветствие участникам Московской международной книжной ярмарки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям 32-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ). Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Несмотря на то, что мы живем в век цифровых технологий, бумажные книги никогда не потеряют своей популярности. Ведь невозможно ни с чем сравнить то эстетическое наслаждение, которое мы получаем от прочтения прекрасно изданного тома. И каждый раз, взяв в руки книгу, размышляем, сопереживаем и обязательно открываем для себя что-то новое", - говорится в сообщении.

Премьер назвал ярмарку главным литературным событием осени и настоящим праздником для всех, кто любит книги и интеллектуальное общение, ведь на ней можно будет увидеть, чем живет книжная индустрия, встретиться с авторами, принять участие в дискуссиях и автограф-сессиях. "А центральным событием станет экспозиция лучших детских изданий. Особое внимание к юным читателям не случайно. Любовь к родному языку, развитие воображения и творческого мышления начинаются с прочтения первых сказок, рассказов, стихов. Именно поэтому детская литература должна увлекать ребенка, быть красочной и познавательной", - отметил он.

Глава правительства также подчеркнул, что знаменательным событием станет и выставка "Все грани Гранина", рассказывающая о жизни писателя, его книгах. "Книга есть жизнь нашего времени, писал Виссарион Белинский. Его слова по-прежнему актуальны, и яркое этому подтверждение - увеличивающийся с каждым годом интерес к Московской международной книжной выставке-ярмарке", - добавил премьер, выразив уверенность, что ярмарка подарит всем посетителям незабываемые впечатления.

Организаторы Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, подготовили для посетителей более 600 мероприятий. Там представят книги из 33 стран. В частности, гости смогут ознакомиться с изданиями из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины.

На ММКЯ проведут встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. Также в мероприятии примет участие французский автор Фредерик Бегбедер.