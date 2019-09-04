Мониторинг СПЧ отмечает большой объем дезинформации о нарушениях на выборах в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Региональная мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам в Москве проверила информацию о более чем 200 возможных нарушениях при подготовке к выборам в Мосгордуму, в 65% случаях она не нашла подтверждения. Об этом сообщается в среду на официальном сайте СПЧ.

Согласно публикации, очередное заседание группы прошло 3 сентября, участие в нем приняли члены СПЧ Мария Большакова, Леонид Поляков и Игорь Борисов, представители научного и адвокатских сообществ, профильных общественных организаций, занимающихся наблюдением на выборах, члены мобильных групп РМРГ СПЧ, "главными темами обсуждения стали мониторинг хода дня голосования и оперативное реагирование на поступающие сообщения".

Факты и дезинформация

"Мобильные группы уже проверили 224 факта о возможных нарушениях избирательного законодательства, 65% из которых не нашли подтверждения. Поступающие из различных источников сообщения о нарушениях часто либо не находят подтверждения при выезде на место мобильных групп РМРГ СПЧ, либо устранены, либо вообще не относятся к избирательному законодательству", - цитирует сайт Совета сопредседателя мониторинговой рабочей группы СПЧ Игоря Борисова. По его словам, "такой поток дезинформирует избирателей, формирует ошибочное представление о процедурах выборов".

По данным Борисова, источниками сигналов о потенциальных нарушениях для мобильных групп служат СМИ, социальные сети, специализированные порталы и устные обращения, причем "наибольшее число такой информации аккумулируется на "Карте нарушений" движения "Голос". "РМРГ СПЧ по выборам в городе Москве обратились к коллегам с просьбой привести статистику сообщений в соответствие с действительностью и фактической реальностью", - подчеркнул он.

"Избиратель, заходя на "Карту нарушений", видит большое количество сообщений и делает соответствующие выводы", - отметил в свою очередь член группы, заслуженный юрист России Сурен Авакьян. По его мнению, "перед выборами, как правило, наблюдается активизация появления недостоверной информации", что "ведет к тому, что избиратель, не веря в сам процесс, не идет в день голосования на избирательный участок".

Как следует из материалов СПЧ, большое число сообщений о нарушениях касаются предвыборной агитации. "Кандидаты активизировали работу своих штабов накануне единого дня голосования. Борьба за место на информационном щите оборачивается нарушением избирательного законодательства", - констатирует РМРГ, которая в связи с этим "предложила себя в качестве арбитра для цивилизованного разрешения вопросов, касающихся размещения агитационных материалов".

Мобилизация мониторинга

Большое внимание накануне единого дня голосования члены РМРГ по выборам в Москве уделили работе мобильных групп, призвав профильные организации мобилизовать своих представителей для осуществления мониторинга и своевременного реагирования на поступающие сигналы, отмечается в публикации.

Избирательная комиссия Москвы в свою очередь заверила, что не будет препятствовать работе общественников. "Работа в день голосования будет полностью прозрачной. Нам скрывать нечего, наоборот, мы поддерживаем работу наблюдателей в день голосования, оказываем им всяческое содействие", - приводит сайт СПЧ слова члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. Он также напомнил, что на всех избирательных участках, за исключением больниц и СИЗО, установлены веб-камеры, с помощью которых можно дистанционно наблюдать за ходом голосования.

Мониторинг выборов

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В настоящее время они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях, в Башкирии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыму и Севастополе. В состав групп входят члены СПЧ, представители профильных общественных организаций, волонтеры и члены молодежных общественных организаций.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).