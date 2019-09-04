Патриарх Кирилл: интернет-акции и флешмобы помогут развитию церковной благотворительности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новейшие практики социальной работы, в том числе акции в интернете, флешмобы и марафоны, а также поддержка со стороны медиаресурсов помогут вовлекать в церковную благотворительность большее число верующих. Такое мнение высказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Высшего церковного совета (ВЦС) Русской православной церкви (РПЦ).

"Я хотел бы призвать активно осваивать новейшие практики социальной работы и качественно освещать их в медиа. Организация марафонов, флешмобов, тематических интернет-акций, которые способны вовлечь в социальное служение как можно больше людей, - одна из важнейших форм деятельности христианского свидетельства в наши дни", - сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал церковных социальных работников активно привлекать к благотворительности волонтеров. "Я бы призвал и наши информационные ресурсы к тому, чтобы эта работа освещалась, и самих тружеников социального служения к дальнейшему наращиванию активности, к расширению поля своей деятельности, и самое важное - к привлечению все большего количества людей, в том числе добровольцев", - отметил он.

По мнению патриарха, внимание СМИ к социальному служению церкви необходимо как ей самой, так и обществу. "Без широкого освещения в СМИ никто ничего знать не будет, и это будет плохо и для людей, которые ожидают от церкви такого рода деятельности, это будет и ослаблять нашу социальную работу <…> Широкое освещение в СМИ нашей социальной деятельности... - это не пиар, это рассказ о деятельности, которая наряду с ее несомненной эффективностью, нуждается в поддержке общества, а может быть, иногда и государства", - считает он.

По мнению предстоятеля РПЦ, распространение в СМИ сведений о церковной благотворительности ведется ради повышения информированности общества. "Церковная социальная работа... заботится о том, чтобы люди узнали, что совершает церковь, и, конечно, максимально включились в эту работу", - добавил он.

В 2011 году Архиерейский собор РПЦ по инициативе патриарха Кирилла постановил придать совещаниям глав синодальных учреждений формальный статус и именовать их ВЦС, по аналогии с органом, учрежденным Поместным собором в 1917 году. Положение о ВЦС РПЦ и его состав были утверждены 22 марта 2011 года.