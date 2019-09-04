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Собянин: производство изделий для стомированных пациентов откроют в Москве

Мэр Москвы сообщил, что власти готовы предоставить предприятию налоговые льготы, землю или помещения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы проведут конкурс среди инвесторов на создание производства медицинских изделий для стомированных пациентов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний - отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги. До конца года проведем конкурс среди инвесторов", - написал градоначальник.

Он отметил, что власти столицы готовы предоставить предприятию налоговые льготы, землю или помещения. По его словам, это будет уже третий офсетный контракт в городе, - госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами. Два предыдущих контракта заключены в фармацевтике.

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