Минтранс РФ хочет отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах, что позволит сократить время стыковок и минимизировать риск опоздания пассажиров на следующий рейс. Об этом журналистам сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.

"Соответствующие изменения (в приказ Минтранса о предполетном и послеполетном досмотров - прим. ТАСС) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства", - сказала Петрова.

"Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т. д., проходя досмотровые формальности", - отметила она.

По мнению генерального директора холдинга "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского, эта мера также благоприятно скажется на аэропортах и авиакомпаниях

"Очень правильная инициатива, она давно назрела. Если мы исходим из того, что транспортная безопасность всех региональных аэропортов на одном уровне, то не нужно дважды досматривать пассажира", - подчеркнул Чудновский. Таким образом, у аэропортов появится возможность сэкономить, так как не будет необходимости строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потока пассажиров.

"Более того, для авиакомпаний упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки рейсов", - добавил Чудновский.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.