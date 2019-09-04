Памфилова обвинила Associated Press в пропаганде и цензуре при публикации ее интервью

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что сотрудники агентства Associated Press (АР) применили "в полной мере пропаганду и цензуру" при публикации ее интервью 29 августа, допустив искажение смысла и вырвав из контекста ряд фраз.

"Всю жизнь нас учат свободе слова, всем демократическим декларациям и ценностям, а с их стороны это полное неуважение, полное непонимание всех норм. Они применили в полной мере пропаганду и цензуру", - сказала Памфилова журналистам.

"Поскольку вместо опубликования моего видеоинтервью, которое предполагалось, ими была написана субъективная статья - это мнение корреспондента, а не мое интервью. В нем были вставлены ссылки на какие-то фразы, которых даже быть там не могло, ряд фраз были наполовину прерваны, искажая смысл", - уточнила глава ЦИК.

Она напомнила, что ЦИК передал все материалы по данной ситуации в Общественную коллегию по жалобам на прессу. "[Передали] полную аудиозапись моего интервью часового, полную расшифровку на русском и английском языках и тот продукт, который они выпустили. Им должно быть стыдно за такую работу. Я считаю, что наши СМИ и наши журналисты далеко ушли вперед от тех учителей, которые пытались нам рассказывать, как надо жить", - заключила Памфилова.