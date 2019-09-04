Медведев поздравил Эмиля Верника с 95-летием

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, режиссера радиоспектаклей Эмиля Верника с 95-летием. Выдержка из текста телеграммы опубликована в среду на сайте кабмина.

"Ваши постановки по праву входят в золотой фонд отечественного радиотеатра. Они отличаются тонким вкусом, оригинальным воплощением авторского замысла, замечательной актерской игрой. Вы многое сделали для того, чтобы произведения современной и классической литературы обрели неповторимое звучание. Именно поэтому ваши радиоспектакли полюбились миллионам слушателей в нашей стране", - говорится в сообщении.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В 1990-х годах был художественным руководителем - главным режиссером главной редакции художественных программ студии "Радио-1" Российской государственной телерадиокомпании "Останкино", затем - главным режиссером главной редакции художественно-политического вещания акционерного общества "Радио-1". В общей сложности под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Он является заслуженным деятелем искусств РФ (1995), народным артистом РФ (1999).