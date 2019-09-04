Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак попросил прокуратуру проверить действия властей Сочи, выселивших онкобольного мужчину из временного жилья на улицу. Об этом сам Мышак сообщил ТАСС в среду.

Информация о том, что онкобольного сочинца с супругой по решению суда выселили из временного жилья, появилась в местных СМИ в среду. Отмечалось, что принадлежавший мужчине дом изъяли и снесли еще в 2011 году в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи. Взамен, по распоряжению мэра, семье предоставили жилье в маневренном фонде в пансионате "Нептун".

"Направил обращения в администрацию Сочи и прокуратуру Краснодарского края о необходимости дать правовую оценку. Человека на улицу выставлять нельзя. То, что человек болен, - это придает этой ситуации особый цинизм, с моей точки зрения. Как можно так поступить с онкобольным в лежачем состоянии, который после химиотерапии?" - сказал Мышак.

Омбудсмен добавил, что сейчас его помощники ищут контакты лишившейся жилья семьи. Мышак подчеркнул, что проблема существовала давно, и за это время власти могли бы решить ее мирным способом, предоставив гражданину другое жилье.

"Чем руководствовалась администрация Сочи и суд, мне неизвестно. Но вообще-то конституция Российской федерации право на жилище относит к основополагающим правам человека. Поэтому на такие вещи надо реагировать, не дожидаясь обращения пострадавших", - резюмировал Мышак.

Позиция властей

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что изъятое у гражданина жилище было признано самостроем. Кроме того, у мужчины не было документов, которые бы подтверждали, что он является собственником земельного участка. Из-за этого сочинец не смог получить компенсационные выплаты, выдававшиеся людям, чьи участки изымались под строительство объектов Олимпиады.

"Тем не менее администрацией города Сочи Мартыновым был предложен ряд компромиссных вариантов. Гражданину Мартынову были предложены к предоставлению земельный участок в садоводческом товариществе "Солнечное", расположенный в селе Бестужевское Адлерского района; земельный участок, расположенный по ул. Пархоменко в Адлерском районе; земельный участок с разрешенным видом использования, расположенный в селе Бестужевское в Адлерском районе. Однако от указанных земельных участков Мартыновы отказались. Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов А. П. отказался", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что разбирательства с мужчиной велись все эти годы. Служба судебных приставов еще в октябре 2016 года направляла исполнительные листы, в которых говорилось, что семье необходимо покинуть временное жилье, но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы решить этот вопрос. Также собеседник ТАСС уточнил, что оставаться в пансионате "Нептун" сочинец не мог, поскольку здание недавно передали Сочинскому государственному университету.

"3 сентября к пансионату "Нептун" Мартынову А. Н. была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация, однако он от нее отказался. В настоящее время повторно Мартынову А. П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается. Мартынов А. П. продолжает наблюдаться и получать лечение у профильных специалистов по своему заболеванию", - резюмировал собеседник агентства.