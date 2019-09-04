Школьница предложила создать в Мурманске арктический планетарий

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Школьница из Мурманска Лиза Бубякина, поучаствовавшая в тематическом рейсе на борту атомного ледокола "50 лет Победы" на Северный полюс, по итогам похода предложила создать в городе арктический планетарий. Как сообщила в среду пресс-служба областного правительства, предложение было высказано на встрече врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с участниками завершившегося рейса и нашло поддержку "Атомфлота".

"Мурманчанка Лиза Бубякина предложила создать виртуальную инсталляцию, которая позволила бы, не сходя с места, побывать в далеких уголках Арктики", - сообщила пресс-служба.

Идею одобрил гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка. Он сказал, что в обозримом будущем такой арктический планетарий может появиться на базе "Атомфлота" в Мурманске.

Участвовавшие в рейсе юные мурманчане, которых было 11 среди 68 школьников со всей страны, высказали еще несколько идей по популяризации науки и исследований. Так, Ксения Радыгина сказала о недостатке возможностей для получения высшего образования, она в дополнение к школьной программе занимается генной инженерией и хотела бы продолжать подготовку по этой специальности. Чибис отметил, что подобные проблемы призван снять создаваемый в области Заполярный Арктический научно-образовательный центр.

Ольга Яроцкая подняла вопрос поддержки юных исследователей в регионе. Еще ряд идей касались развития городской среды, внедрения раздельного сбора мусора, создания мест для выгула собак, строительства в Мурманске тропического парка и инфраструктуры для велосипедистов. Врио губернатора пообещал рассмотреть идеи и предложил продолжить такие встречи с активистами-школьниками. В завершение встречи ребята передали главе региона флаг Мурманской области, побывавший на Северном полюсе.

Тематический рейс на Северный полюс, посвященный 60-летию атомного ледокольного флота России, стартовал из Мурманска 13 августа, 68 школьников из разных регионов страны смогли в течение 10 дней любоваться неповторимыми красотами Арктики и участвовать в обширной просветительской программе.