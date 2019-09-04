РЖД запустит на Дальнем Востоке еще один медицинский поезд в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. РЖД планируют запустить на Дальнем Востоке еще один медицинский поезд до конца 2021 года для оказания медпомощи и проведения обследований сотрудников компании и населения. Об этом ТАСС сообщила на полях Восточного экономического форума в среду во Владивостоке начальник центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

"У РЖД есть два передвижных консультативно-диагностических центра, один из которых передвигается по территории Дальнего Востока, в основном по Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, у РЖД-медицины есть проект по строительству нового большого поезда с современным оборудованием, который появится на Дальнем Востоке через полтора года", - сказал Жидкова.

Она уточнила, что в таких передвижных центрах обследуют 86% жителей поселений и всего 14% сотрудников компании. "Это социально-значимый проект, содержание такого центра достаточно дорогое, но мы продолжаем эту работу", - сказала Жидкова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.