В Северной Осетии более 200 семей беженцев обеспечат жильем

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 семей беженцев в Северной Осетии получат жилищные субсидии в текущем году, сообщил в среду на заседании правительства республики министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев.

"23 августа состоялось заседание рабочей группы при правительстве республики. Было принято решение обеспечить социальной поддержкой на приобретение жилья 208 семей граждан, признанных вынужденными переселенцами, на общую сумму 587,2 млн рублей", - сказал министр.

По его словам, жилищные субсидии также получат две семьи пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении "Маяк" на сумму 5,9 млн рублей. Еще одна семья, выехавшая из районов Крайнего Севера, получит субсидию на сумму 3 млн рублей.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище", действующей с 2015 по 2020 годы.

В настоящее время на территории Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы из Южной Осетии и Грузии, которые прибыли в регион после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. Всех их планируется обеспечить жильем до конца 2020 года.