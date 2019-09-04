Росгвардия удовлетворена приговором Жукову, напавшему на омоновца на акции в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росгвардия считает, что вынесенные приговоры судами Москвы, в том числе Кириллу Жукову, напавшему на сотрудника ОМОН на акции 27 июля в столице, соответствуют тяжести преступлений. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"С информацией о вынесенных судами Москвы приговорах знакомы из сообщений СМИ. При этом считаю, что они соответствуют тяжести тех преступлений, которые были совершены", - сказал он.

Грибакин также подчеркнул, что приговоры еще не вступили в законную силу и у сторон - как обвинения, так и защиты - есть право их обжаловать. "На вопрос, насколько приговоры являются жесткими или мягкими, некорректно с нашей стороны обсуждать принятое судом решение о конкретном наказании. При этом отмечу, что эффективность любого наказания состоит не в его жесткости или мягкости, а в его неотвратимости", - подчеркнул Грибакин.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Следственный комитет заявил во вторник, что в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления, их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию.

Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, по ходатайству следствия суд перевел под домашний арест. 3 сентября были вынесены первые приговоры в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. Трое участников несанкционированной акции получили реальные сроки: Данила Беглец - два года лишения свободы, Иван Подкопаев - три года, Кирилл Жуков - три года колонии общего режима.