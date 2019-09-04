Власти Петербурга получат 9,7 млрд рублей на приобретение зданий для детских садов и школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга заключит соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении городу межбюджетного трансферта в размере 9,7 млрд рублей на приобретение до конца года 28 зданий для детских садов и школ, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому одобряется заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении Санкт-Петербургу межбюджетного трансферта в размере 9 млрд 735 млн рублей на приобретение в текущем году зданий и помещений для детских садов и школ", - говорится в сообщении. Постановление подписано в среду.

Заключение соглашения с министерством необходимо для перечисления в текущем году в бюджет Санкт-Петербурга федеральных средств, на которые планируется приобрести не менее 24 зданий для детских садов и 4 здания для общеобразовательных школ. "Это позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством дополнительные места для более чем 7 тыс. воспитанников детских садов и школьников", - отмечает пресс-служба.

Учебный год в Санкт-Петербурге начался с открытия 9 новых школ, еще 2 появятся в городе к концу декабря. По оценкам властей, всего Петербургу потребуются 309 млрд рублей до 2024 года для ликвидации дефицита в объектах социальной инфраструктуры.