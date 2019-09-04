СМИ: суд в Париже оштрафовал неформального лидера "желтых жилетов" за ношение дубинки

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Неформальный лидер движения "желтых жилетов" во Франции Эрик Друэ приговорен к условному штрафу в размере €500 за ношение дубинки на манифестации. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

Дело касается участия Друэ в акции протеста "желтых жилетов" в Париже 22 декабря. Во время досмотра в сумке 34-летнего водителя-дальнобойщика была обнаружена деревянная дубинка, в связи с чем его обвинили в ношении запрещенного оружия и намерении применять насилие в ходе протестов. Сам Друэ на эти обвинения отвечал, что в тот день он забыл вытащить дубинку из своей рабочей сумки, в которой он носит ее в целях безопасности.

В июне прокуратура потребовала для Друэ наказания в виде четырех месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере €500. На оглашение вердикта в среду в зал суда неформальный лидер движения не явился.

В конце марта парижский суд присудил Друэ штраф в размере €2 тыс. за организацию двух несанкционированных акций протеста в декабре и январе. До этого ему уже был выписан штраф в размере €135 за участие в несанкционированном митинге, как и еще 107 протестующим.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.