Премьер-министра Израиля пригласили на открытие синагоги в Севастополе

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Приглашение побывать на открытии синагоги в Севастополе передано премьер-министру Израиля, сообщил журналистам в среду главный раввин России Берл Лазар.

В марте на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя главе государства рассказали о завершении строительства синагоги на месте, где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Президент выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Сейчас выборы в Израиле. А потом надеемся, что он [премьер-министр Израиля] примет приглашение. Его пригласили", - сказал раввин.

Он выразил надежду, что до конца года синагога в Севастополе будет открыта. Она единственная в Севастополе, но на территории Республики Крым действующие синагоги есть.

"Сегодня в России открывается много синагог и после реконструкции, и новые. Мы видим, что в Крыму жизнь развивается", - добавил Берл Лазар.

Ранее сообщалось, что строительство севастопольской синагоги велось на деньги украинского бизнесмена Игоря Коломойского, однако финансирование прекратилось, когда синагога была почти готова. Сейчас, как уточнял ТАСС севастопольский раввин Биньямин Вольф, строительство ведется исключительно на средства прихожан.