Всероссийский открытый урок "Я помню". Видеотрансляция завершена

В Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" прошел всероссийский открытый урок "Я помню".
Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", было посвящено специалистам, которые занимаются сохранением памяти.
Речь шла о современных носителях информации, музеях и о самых востребованных сотрудниках в библиотеках.
В уроке приняли участие глава Минпросвещения Ольга Васильева, Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Алесандр Школьник, президент корпорации Элар Сергей Баландюк.