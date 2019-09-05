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Всероссийский открытый урок "Я помню". Видеотрансляция завершена

Мероприятие было посвящено современным музеям, библиотекам и особенностям работы с большой информацией
Описание
© Сергей Метелица/ТАСС, архив

В Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" прошел всероссийский открытый урок "Я помню".

Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", было посвящено специалистам, которые занимаются сохранением памяти.

Речь шла о современных носителях информации, музеях и о самых востребованных сотрудниках в библиотеках.

В уроке приняли участие глава Минпросвещения Ольга Васильева, Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Алесандр Школьник, президент корпорации Элар Сергей Баландюк. 

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