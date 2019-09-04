Власти города Учжишань на Хайнане решат проблему с обеспечением населения питьевой водой

ХАЙКОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Власти города Учжишань в южной китайской провинции Хайнань запускают проект, который позволит обеспечить его население бесплатной питьевой водой. Как сообщает местный информационный портал "Наньхайван", соответствующая программа была утверждена муниципальным правительством.

Субсидии на реализацию данного проекта будут выделяться в течение трех лет.

Учжишань находится в центральной части острова Хайнань и входит в число одних из самых бедных районов провинции. Проект обеспечения жителей питьевой водой, отмечает портал, имеет огромное значения для города, и для его скорейшей реализации местной администрацией создано несколько специализированных инспекций.

Первый этап проекта, который разбит на три фазы, планируется завершить в ноябре этого года.

Учжишань расположен рядом с самой высокой точкой острова - одноименной горой Учжишань. Свое название, которое переводится как "Гора пяти пальцев", она получила благодаря сходству ее вершин с человеческой ладонью и пятью пальцами, направленными в небо. Гора является визитной карточкой и символом Хайнаня.