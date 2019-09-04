Единственная в Астраханской области синагога открылась после реконструкции

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие синагоги и миквы (бассейн для ритуального очищения) после реконструкции состоялось в среду в Астрахани. В церемонии принял участие главный раввин России Берл Лазар.
"То, что сегодня открываем здесь синагогу и микву, - это важнейшее событие и большой праздник. Аура здесь потрясающая, - сказал журналистам Лазар. - Работы длились долго, потому что строительство - это сложнейший процесс: нужно было получить разрешение на газификацию, потом нужно было продумать расположение миквы, которая является важным проектом и строилась с учетом всех традиций. Главное, что все построено правильно и надолго сохранится".
В честь открытия синагоги он протрубил в шофар (еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного).
Как рассказал раввин Астраханской области Исроэль Меламед, в реконструкции синагоги и строительстве миквы задействовали около 400 еврейских семей из разных городов. "Раньше на этом месте был камыш, а сейчас здесь несколько зданий, есть миква, зал, где можно молиться, есть кухня, небольшой зал для торжеств и помещение для детских и молодежных мероприятий", - добавил он.
Синагога и миква расположены в центре Астрахани на улице Бабушкина. Это единственная сохранившаяся синагога в регионе (раньше их было четыре). Ее реконструкция проводилась на средства меценатов и спонсоров.