Единственная в Астраханской области синагога открылась после реконструкции

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие синагоги и миквы (бассейн для ритуального очищения) после реконструкции состоялось в среду в Астрахани. В церемонии принял участие главный раввин России Берл Лазар.

"То, что сегодня открываем здесь синагогу и микву, - это важнейшее событие и большой праздник. Аура здесь потрясающая, - сказал журналистам Лазар. - Работы длились долго, потому что строительство - это сложнейший процесс: нужно было получить разрешение на газификацию, потом нужно было продумать расположение миквы, которая является важным проектом и строилась с учетом всех традиций. Главное, что все построено правильно и надолго сохранится".

В честь открытия синагоги он протрубил в шофар (еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного).