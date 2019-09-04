Новгородские власти разработали новые меры поддержки бедных многодетных семей

"Я ставлю задачу своему социальному блоку, чтобы было разработано максимальное количество индивидуальных мер поддержки. Не просто всем раздать пособия, потому что, помимо пособия, должны быть и другие дополнительные меры поддержки, например, в части образования. Родителям, возможно, лучше сделать бесплатное образование в региональном техникуме. Также мы начинаем в Новгородской области формировать базу, смотреть, к чему ребенок склонен, где учится, может быть, какое-то дополнительное образование ему будет интересно", - сказал Никитин, добавив, что в 2019 году индивидуальные меры поддержки предложили 186 семьям с детьми.

В 2018 году Новгородская область стала одним из восьми регионов, которые вошли в пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Проект подразумевает детальный анализ причин бедности в субъекте и выявление наиболее эффективных способов борьбы с ними. Снижение бедности в России является национальной задачей в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, в Новгородской области из 600 тыс. жителей 86,5 тыс. человек располагают доходами ниже величины прожиточного минимума.

Пересмотр правил зачисления в школы и приемные семьи для пожилых

Никитин пояснил, что до конца года в регионе начнет работу институт социальных менеджеров, будет завершена работа над дорожной картой по снижению уровня бедности в регионе, мероприятия которой могут быть использованы в других регионах страны. В частности, Никитин считает необходимым на федеральном уровне рассмотреть инициативу об изменении оплаты больничного листа по уходу за ребенком.

"Пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа. У молодой мамы болеет ребенок, и если она 10 лет не отработала, то получит только 60% от своей зарплаты. Получается, что с одной стороны у нас есть майский указ, в котором написано, что мы должны поощрять людей рожать детей, а с другой, когда посмотришь на все выплаты, получается, что выгоднее родить после 30 лет", - пояснил губернатор, отметив, что оплата больничного листа по уходу за ребенком, по его мнению, должна равняться 100% от зарплаты.

Также он добавил, что формируется предложение для рассмотрения на федеральном уровне по записи детей в детские сады и школы. Одобрение инициативы может снять проблему, которая часто возникает у многодетных семей. "В Новгороде нет дефицита мест в школе, но не факт, что будут места именно в школе рядом с вашим домом. У вас двое детей, первого повезло записать в ближайшую школу, второго - нет. Это проблема. Нужно дать приоритетное право записи в ту же школу вторым и третьим детям, также и в садики", - сказал Никитин.

В продолжении темы о борьбе с бедностью губернатор прокомментировал рекомендацию Минтруда РФ способствовать появлению в регионах приемных семей для пожилых. В Новгородской области такой проект существует с 2014 года. Как сообщили ТАСС в новгородском министерстве труда и социальной защиты, на сегодняшний день приемные семьи организованы в 13 муниципальных районах области из 21. За 5 лет в приемные семьи переехали более 40 пожилых новгородцев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.