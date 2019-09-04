Общественная палата направит наблюдателей на цифровые избирательные участки в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направит в единый день голосования 8 сентября своих наблюдателей на цифровые избирательные участки в Москве. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

"Общественная палата РФ еще участвует в эксперименте [с цифровыми общественными участками], - сказал Точенов. - Буквально сегодня мы отправили в территориальную избирательную комиссию представление о направлении наблюдателей. Послезавтра они пройдут все обучение".

По его словам, речь идет о 40-50 наблюдателях. "Мы где по два, где по одному [наблюдателю на участке] закрываем. Плюс ко всему, я знаю, что четыре региональные [общественные] палаты направили своих наблюдателей на цифровые избирательные участки", - уточнил член ОП.

Точенов также указал на перспективы дальнейшего расширения эксперимента. "В следующем году будет уже несколько сотен таких цифровых избирательных участков в разных городах. В 2021 году на федеральных выборах планируется до пяти тысяч таких избирательных участков", - напомнил он.

8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.