Deutsche Welle считает важным договориться об условиях диалога с комиссией Думы

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Германская медиакомпания Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") готова к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, но считает важным договориться об условиях такого диалога. Об этом заявил глава (индендант) компании Петер Лимбург, которого по запросу корреспондента ТАСС в среду процитировала пресс-служба "Немецкой волны".

"Мы всегда готовы к диалогу и пригласили [главу комиссии Василия] Пискарева [в Бонн или Берлин], но сначала нужно договориться о рамочных условиях диалога", - считает Лимбург. По его мнению, приглашение для участия в заседании комиссии шеф-редактора московского бюро "Немецкой волны" "не является правильным путем для обмена мнениями".

"Ведь угроза лишения аккредитации показывает характер такого приглашения. Мы являемся независимым общественно-правовым медийным домом и не позволим себя шантажировать", - указал Лимбург. "Впрочем, мы все время разъясняли, что не вмешивались во внутренние дела России и что в будущем не будем этого делать", - подчеркнул он. "В той же мере мы нисколько посредством твита не призывали к демонстрации, но лишь процитировали организатора. Это настолько очевидно, что мы не можем понять все возбуждение [на этот счет]", - утверждал Лимбург. "Обвинение в том, что мы якобы нарушали российские законы, совершенно абсурдно", - считает он.

В среду глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил, что она (комиссия) пригласит на заседание руководство телерадиокомпании Deutsche Welle, чтобы задать вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне. "Мы приглашали для участия в [заседании] комиссии шеф-редактора московского бюро "Немецкой волны" (Deutsche Welle - прим. ТАСС) [Юрия] Решето. Но его, судя по всему, не пустили к нам его руководители", - сказал Пискарев. По его словам, таким образом руководство телерадиокомпании взяло на себя "всю ответственность за деятельность и публикации" московского бюро.

Руководство Deutsche Welle ранее отказалось участвовать в заседаниях комиссии Госдумы, направив соответствующее письмо на имя Пискарева. При этом глава администрации гендирекции телерадиокомпании пригласил Пискарева в Бонн или Берлин на встречу "для более детального обсуждения" данного вопроса. В беседе с журналистами глава комиссии выразил непонимание в связи с этим, заметив, что российские надзорные органы не проверяют организации в Германии, это право местных властей.