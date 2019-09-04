Хабаровский край попросил 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились к правительству РФ с просьбой о выделении 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который затронул 73 населенных пункта региона. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор края Сергей Фургал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы обратились к федеральному центру с просьбой выделить 250 млн рублей", - сказал он.

Фургал отметил, что затраты на борьбу с паводком и его последствиями в регионе составили к настоящему времени 250 млн рублей. С размером выплат регион, по его словам, уже определился. Так, если пострадал урожай, будет выплачено 10 тыс. рублей, возможно, ущерб возместят и овощами, если же пострадало имущество, компенсация составит 50 тыс. рублей. За потерю имущества владелец получит 100 тыс. рублей, а если дом не попадал ранее в зону паводка, то его, как планируется, будут капитально ремонтировать либо владелец может получить полную компенсацию за него, сказал губернатор.

В Хабаровском крае с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей, прошедших в разных регионах Дальнего Востока, сформировался паводок на Амуре и на других реках, идет подъем грунтовых вод. По данным МЧС на среду, в зоне паводка в крае находятся 73 населенных пункта, в 44 из них отмечается подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков.

Самая напряженная ситуация складывается у Комсомольска-на-Амуре, где уровень воды в Амуре растет на 10-15 см ежесуточно. Ожидается, что в ближайшие дни вода там поднимется до 820-850 см при опасной для города отметке в 650 см. В Комсомольске подтоплены частные дома, дороги, подвалы многоэтажек.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.