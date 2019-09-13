"Лесоруб — это не суровый бородач". Вальщик леса — об опасностях и стереотипах

Поселок лесорубов Я, можно сказать, вырос в лесу. Родился в Кондопоге, но когда мне было три года, мы переехали в поселок поблизости. Это поселок лесорубов, лесопункт там — основное предприятие. В лесу работали и отец, и дед. Я всегда ждал отца с работы — что он придет, принесет "от лисички хлебушка". В лес меня постоянно брали — не работу показать, а на рыбалку, за ягодами, за грибами. Для меня лес — это родное, свое. После школы я пошел в армию, а когда вернулся, встал вопрос — как зарабатывать. Мне сказали, что лесорубы и вальщики зарабатывают неплохо. Было начало — середина 90-х, и эта работа считалась престижной. Я выучился в лесотехнической школе, это заняло всего месяц-полтора. После нее сразу пошел работать. Но там в основном теорию преподавали. Практика была, но буквально несколько часов. Поэтому я не мог сразу после школы давать норму — сначала надо было вникнуть.

Описание Илья Швецов (на первом плане) говорит, что вырос в лесу © Личный архив Ильи Швецова

Меня поставили к опытному вальщику, чтобы я за ним походил, посмотрел, как он работает. Сначала новички давали треть нормы, потом половину. На полную выходили в течение нескольких месяцев. Норма — это количество кубометров древесины, которое надо заготовить. Я за вальщиком несколько дней походил, а потом мне уже была выдана своя пила. О морозах и опасности Работа лесоруба — опасная. Считается, что по опасности мы на втором месте после шахтеров. Во-первых — бензопила. Во-вторых, деревья: большое дерево может за тонну весить. Не соблюдаешь технику безопасности — может стволом ударить, а может и сук упасть. Поэтому обязательно надо работать в каске. На меня однажды упал большой сук, но мне повезло — он пришелся по руке вскользь. Был большой синяк, но я это перенес на ногах. Коллег, бывало, ударяло сучьями, были шишки на головах. Но чего-то серьезного на моей делянке не происходило. А на соседних, я слышал, люди получали серьезные увечья, даже пилой кто-то подпиливался. Чтобы избежать такого, нужно не торопиться. Всех денег не заработаешь. Не надо пытаться прыгнуть выше головы.

Описание Зимой Илье работать проще, чем летом © Личный архив Ильи Швецова

Для лесорубов у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. У нас в Карелии самые серьезные морозы — это минус 30–35 градусов, хотя сейчас они случаются не так часто. И снежный покров иногда чуть ли не по пояс. В мороз нужно одеваться так, чтобы было не холодно работать. Это сложно: если оденешься слишком тепло, то во время работы будет жарко, ты вспотеешь и в конце концов замерзнешь. А если недостаточно — замерзнешь, даже если будешь энергично работать. Согреваться спиртным лесорубам нельзя — это запрещает техника безопасности. Но мне тяжелее было работать летом. Во-первых, мошкара и комары. Во-вторых, в любую жару, а она доходит до тех же 30 градусов, нужно обязательно быть в спецодежде — она защищает от ран. Иногда в летнюю жару я договаривался не выходить днем в пекло, а отрабатывать норму вечером. Иногда даже работали по ночам. В Карелии это не проблема, у нас белые ночи. Самое хорошее время года для работы — это начало весны, когда снега уже мало, и осень, когда мошкары уже нет и более-менее прохладно. В лесу весной слякоти нет — снег и снег, где-то побольше, где-то поменьше. Об отточенных движениях Мне всегда казалось, что я все умею. Но когда я отработал три года на валке, понял, что точно всему научился. У меня было много учеников, я мог преподавать другим. Я выступал на районных и республиканских соревнованиях. В 2001 году стал чемпионом России среди лесорубов. Потом попал на чемпионат мира. Его выиграл с третьей попытки, в 2004 году. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Большое желание и упорные тренировки. У того, кто выступает на соревнованиях, все движения отточены, и работа не напрягает. Ты не думаешь о том, какое движение сделать. Такое человек может о себе сказать не раньше чем через три года работы.

Описание В 2004 году Илья выиграл чемпионат мира среди лесорубов © Личный архив Ильи Швецова

Для лесоруба пила — это продолжение руки. Ты не должен к ней относиться как к чужеродному предмету. Ты должен владеть ею в совершенстве. Жизнь после леса Работа у нас тяжелая, есть заболевания свои, спина болит. Я отработал 15 лет, заработал стаж, необходимый, чтобы на пять лет раньше выйти на пенсию. Потом уволился и стал заниматься сносом аварийных деревьев. Аварийное дерево — это то, которое в любой момент может упасть. Я стал индивидуальным предпринимателем, давал рекламу, работал с людьми и управляющими компаниями. Приезжал, осматривал деревья. Некоторые можно было просто свалить, как в лесу. А на некоторые надо было залезать и валить частями. Сейчас мне почти 45, я уже немолод, чтобы по деревьям лазить. Решил заняться деревней, где жили мои дедушка, бабушка, прадеды, начиная с шестого колена. Там есть достопримечательность — мраморный карьер, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга. Я взял его самую красивую часть, полтора гектара, в аренду. Благоустраиваю его: делаю лестницы, ограждения, дорожки… Хочу сделать из него туристический объект. Это очень красивое место с самобытной историей. И это моя родная деревенька. Мне хочется, чтобы она не заглохла, хочется вдохнуть в нее новую жизнь. Хочу когда-нибудь передать эту работу своему сыну — он сейчас в девятом классе. О стереотипах, суевериях и перепилах Есть такой стереотип, что лесоруб — это всегда суровый бородач. Наверное, он пришел из древних времен, когда лесоруб брал на плечо топор, уходил в тайгу на неделю и возвращался с бородой. Сейчас все живут в квартирах, ездят на работу на машинах и имеют возможность принять душ и побриться. Так что современного лесоруба вы в толпе не узнаете, пока он не наденет спецодежду и не возьмет в руки пилу.

Описание Илья Швецов с женой © Личный архив Ильи Швецова