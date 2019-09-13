"Лесоруб — это не суровый бородач". Вальщик леса — об опасностях и стереотипах

Поселок лесорубов
Я, можно сказать, вырос в лесу. Родился в Кондопоге, но когда мне было три года, мы переехали в поселок поблизости. Это поселок лесорубов, лесопункт там — основное предприятие. В лесу работали и отец, и дед. Я всегда ждал отца с работы — что он придет, принесет "от лисички хлебушка". В лес меня постоянно брали — не работу показать, а на рыбалку, за ягодами, за грибами. Для меня лес — это родное, свое.
После школы я пошел в армию, а когда вернулся, встал вопрос — как зарабатывать. Мне сказали, что лесорубы и вальщики зарабатывают неплохо. Было начало — середина 90-х, и эта работа считалась престижной. Я выучился в лесотехнической школе, это заняло всего месяц-полтора. После нее сразу пошел работать. Но там в основном теорию преподавали. Практика была, но буквально несколько часов. Поэтому я не мог сразу после школы давать норму — сначала надо было вникнуть.
Меня поставили к опытному вальщику, чтобы я за ним походил, посмотрел, как он работает. Сначала новички давали треть нормы, потом половину. На полную выходили в течение нескольких месяцев. Норма — это количество кубометров древесины, которое надо заготовить.
Я за вальщиком несколько дней походил, а потом мне уже была выдана своя пила.
О морозах и опасности
Работа лесоруба — опасная. Считается, что по опасности мы на втором месте после шахтеров. Во-первых — бензопила. Во-вторых, деревья: большое дерево может за тонну весить. Не соблюдаешь технику безопасности — может стволом ударить, а может и сук упасть. Поэтому обязательно надо работать в каске.
На меня однажды упал большой сук, но мне повезло — он пришелся по руке вскользь. Был большой синяк, но я это перенес на ногах. Коллег, бывало, ударяло сучьями, были шишки на головах. Но чего-то серьезного на моей делянке не происходило. А на соседних, я слышал, люди получали серьезные увечья, даже пилой кто-то подпиливался. Чтобы избежать такого, нужно не торопиться. Всех денег не заработаешь. Не надо пытаться прыгнуть выше головы.
Для лесорубов у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. У нас в Карелии самые серьезные морозы — это минус 30–35 градусов, хотя сейчас они случаются не так часто. И снежный покров иногда чуть ли не по пояс. В мороз нужно одеваться так, чтобы было не холодно работать. Это сложно: если оденешься слишком тепло, то во время работы будет жарко, ты вспотеешь и в конце концов замерзнешь. А если недостаточно — замерзнешь, даже если будешь энергично работать. Согреваться спиртным лесорубам нельзя — это запрещает техника безопасности.
Но мне тяжелее было работать летом. Во-первых, мошкара и комары. Во-вторых, в любую жару, а она доходит до тех же 30 градусов, нужно обязательно быть в спецодежде — она защищает от ран. Иногда в летнюю жару я договаривался не выходить днем в пекло, а отрабатывать норму вечером. Иногда даже работали по ночам. В Карелии это не проблема, у нас белые ночи.
Самое хорошее время года для работы — это начало весны, когда снега уже мало, и осень, когда мошкары уже нет и более-менее прохладно. В лесу весной слякоти нет — снег и снег, где-то побольше, где-то поменьше.
Об отточенных движениях
Мне всегда казалось, что я все умею. Но когда я отработал три года на валке, понял, что точно всему научился. У меня было много учеников, я мог преподавать другим.
Я выступал на районных и республиканских соревнованиях. В 2001 году стал чемпионом России среди лесорубов. Потом попал на чемпионат мира. Его выиграл с третьей попытки, в 2004 году.
Что нужно, чтобы стать чемпионом? Большое желание и упорные тренировки. У того, кто выступает на соревнованиях, все движения отточены, и работа не напрягает. Ты не думаешь о том, какое движение сделать. Такое человек может о себе сказать не раньше чем через три года работы.
Для лесоруба пила — это продолжение руки. Ты не должен к ней относиться как к чужеродному предмету. Ты должен владеть ею в совершенстве.
Жизнь после леса
Работа у нас тяжелая, есть заболевания свои, спина болит. Я отработал 15 лет, заработал стаж, необходимый, чтобы на пять лет раньше выйти на пенсию. Потом уволился и стал заниматься сносом аварийных деревьев. Аварийное дерево — это то, которое в любой момент может упасть. Я стал индивидуальным предпринимателем, давал рекламу, работал с людьми и управляющими компаниями. Приезжал, осматривал деревья. Некоторые можно было просто свалить, как в лесу. А на некоторые надо было залезать и валить частями.
Сейчас мне почти 45, я уже немолод, чтобы по деревьям лазить. Решил заняться деревней, где жили мои дедушка, бабушка, прадеды, начиная с шестого колена. Там есть достопримечательность — мраморный карьер, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга. Я взял его самую красивую часть, полтора гектара, в аренду. Благоустраиваю его: делаю лестницы, ограждения, дорожки… Хочу сделать из него туристический объект.
Это очень красивое место с самобытной историей. И это моя родная деревенька. Мне хочется, чтобы она не заглохла, хочется вдохнуть в нее новую жизнь. Хочу когда-нибудь передать эту работу своему сыну — он сейчас в девятом классе.
О стереотипах, суевериях и перепилах
Есть такой стереотип, что лесоруб — это всегда суровый бородач. Наверное, он пришел из древних времен, когда лесоруб брал на плечо топор, уходил в тайгу на неделю и возвращался с бородой. Сейчас все живут в квартирах, ездят на работу на машинах и имеют возможность принять душ и побриться. Так что современного лесоруба вы в толпе не узнаете, пока он не наденет спецодежду и не возьмет в руки пилу.
Я не думаю, что женщина может быть лесорубом. Хотя для лесоруба важна не столько физическая сила, сколько выносливость. На международных соревнованиях женщины выступают. Но женщин из России, правда, там до сих пор не было.
Лесорубы — люди не суеверные. Нет у нас примет, как у моряков или еще кого-то. Есть профессиональные словечки, которые кажутся смешными другим людям. Когда спиливаешь дерево, надо оставлять полоску, которая его держит и задает направление его падению. Это называется недопил. Если ты его спилишь, это опасная ситуация. Мы это называем "перепил". То есть перепил — это когда ты перепилил недопил.
Лесоруб должен быть сильным, выносливым и целеустремленным. А жена лесоруба — верной и хозяйственной. Ты приехал с работы голодный и уставший — надо, чтобы тебя накормили, поддержали. Моя жена, возможно, говорила когда-то, что ей не нравится, когда я поздно возвращаюсь и по выходным работаю. Но вообще она именно такая.
Бэлла Волкова, Константин Крашенинников