Ливни с грозами и усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Крыму 5 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Ливни с грозами, местами сильные, и усиление ветра до 20-25 м/с ожидаются в Крыму 5 сентября из-за прохождения холодного фронта, сообщается в среду на сайте регионального ведомства.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/ с", - приводятся в сообщении слова республиканского министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова. Весь день на полуострове будет действовать штормовое предупреждение.

Холодный фронт принесет в Крым ослабление жары, но похолодания пока не ожидается, рассказала ТАСС начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. "После такой сухой жаркой погоды атмосферные процессы перестраиваются. Температура воздуха если сегодня максимальная 32-33 градуса, то завтра будет всего лишь 26-28 градусов", - пояснила она, добавив, что уже в выходные дни и на следующей неделе ожидается до 30 градусов тепла и выше.

Существенных изменений в погоде на полуострове, отметила синоптик, до середины сентября не ожидается.