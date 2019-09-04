ОНК сообщила, что к арестованным по делу о перестрелке в Краснодаре насилие не применялось

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Недозволенные методы ведения следственных действий и насилие не применялись к арестованным по делу о конфликте со стрельбой в Краснодаре, имеющиеся у них травмы получены в ходе самого конфликта. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Краснодарского края Анзаур Ахиджак.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара, были арестованы пять человек, среди них - уроженцы Чечни. 28 августа пресс-служба чеченского омбудсмена сообщала, что родственники арестованных обратились с жалобой, что к задержанным применяются недозволенные методы дознания. Посетивший арестованных в СИЗО на следующий день председатель ОНК на Кубани не зафиксировал применение к ним физического воздействия. 30 августа арестованных посетил и уполномоченный по правам человека на Кубани, от одного из них была зарегистрирована жалоба на применение в отношение него методов силового воздействия, направлено обращение в краевую прокуратуру.

"Сегодня посетил двоих доставленных в СИЗО Краснодара из Адлера, общался с ними в присутствии их адвокатов, велась видеофиксация. Один из них зарегистрирован в Ростовской области, у него ранение плеча, получено в ходе конфликта (перестрелки). Второй уроженец Республики Чечня, никаких травм у него нет. От них не поступило никаких жалоб на условия содержания или применение к ним насильственных действий, со здоровьем все в порядке", - сказал Ахиджак по итогам посещения всех пятерых арестантов.

Во время конфликта на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, в ходе которого произошла стрельба, присутствовали не менее 30 человек. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц.