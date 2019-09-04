Парламент ДНР в первом чтении принял законопроект о запрете героизации Бандеры

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Парламентарии Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) единогласно приняли в первом чтении законопроект "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны". Об этом в среду сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Переписывание истории в постсоветских странах на сегодняшний день набрало обороты, в частности, мы это можем наблюдать на Украине. Это приняло совершенно особый вид - возросли "ценности" национализма, фашизма. Мы не могли остаться в стороне, чтобы этого не повторилось у нас, и разработали законопроект "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны", - цитирует ДАН руководителя фракции "Донецкая республика" Валерия Скороходова.

Он добавил, что, согласно положению документа, за первое нарушение такого запрета грозит административная ответственность, за повторные действия предусмотрено уголовное наказание. По данным агентства, на заседании присутствовало 87 депутатов.

В мае 2015 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны". На совести боевиков ОУН-УПА убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тыс. поляков и около 28 тыс. евреев.