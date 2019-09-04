Российское историческое общество отреагировало на заявление Болгарии о Красной армии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заявление МИД Болгарии относительно роли Советского Союза в освобождении страны от фашизма в ходе Великой Отечественной войны вызывает в России недоумение. Таким мнением поделился с ТАСС в среду член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Накануне МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, в котором говорится о том, что "щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

"Заявление болгарского МИДа вызывает некоторое недоумение, поскольку оно некорректно по отношению к труду большого коллектива историков, архивистов, работников музеев, которые готовят выставку про освобождение Красной Армией стран Восточной Европы уже в течение нескольких месяцев. Работа эта в высшей степени профессиональная, в отличие от заявлений болгарского МИДа. Но я думаю, конечно, что в Болгарии меньшинство думает так же, как люди, которые размещали это заявление", - сказал Могилевский.

По его мнению, негативное заявление станет лишь хорошей рекламой для выставки. "Я думаю, что такое заявление МИДа - это лучшая реклама этой выставки. Она будет проходить в Российском культурно-информационном центре [в Софии], вход туда будет бесплатный. Если бы туда продавали билеты, то лучшего способа подогреть к ней интерес придумать сложно", - считает член президиума РИО.

Он подчеркнул, что болгарские партнеры, с которыми взаимодействует Российское историческое общество, известны ему как люди, бережно хранящие историческую память, и отметил, что исторические вопросы должны решаться путем диалога. "Мы планируем открытие выставки 9 сентября и приглашаем всех - болгарских дипломатов, профессиональных историков и просто любителей истории посетить эту выставку. Подчеркну, что исторические вопросы решаются в профессиональной дискуссии, и мы готовы организовать в России или в Болгарии круглый стол и поговорить о том, что тогда происходило", - подытожил историк.