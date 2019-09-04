Минприроды призывает усилить работу над предотвращением ЧС, связанных с изменением климата

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул необходимость усиления работы по предотвращению ЧС, связанных с изменением климата, вместо того, чтобы бороться с их последствиями. Такое мнение министр высказал в среду в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что данный вектор решения проблемы лесных пожаров уже поддержан Министерством РФ по чрезвычайным ситуациям.

"Мы эту работу ведем вместе с МЧС, [глава министерства] Евгений Зиничев глубоко погружен в эту историю, потому что нам не хватит никаких сил и средств для того, чтобы бороться с последствиями, мы должны выйти на предотвращение, - сказал он. - Нам нужно увеличить количество метеостанций, мы должны более детально прогнозировать и предупреждать те или иные ЧС".

По мнению Кобылкина, превентивные меры позволят властям регионов размещать силы и средства борьбы с пожарами до того, как произойдет ЧС. Он добавил, что с целью помощи регионам Минприроды намерено забрать часть полномочий, которые на данный момент выполняются неэффективно.

Министр также отметил, что в рамках одного из направлений нацпроекта "Экология", многими субъектами РФ уже получена помощь, в частности, спецтехника для тушения пожаров и патрулирования, кроме того, увеличено количество лесных инспекторов.

Более 90 лесных пожаров на площади 43,3 тыс. га действует в регионах России. Наибольшее количество возгораний действует в Красноярском крае - 66 очагов на площади 19,5 тыс. га. Два пожара на площади 11,9 тыс. га зафиксированы на Камчатке. На Чукотке лесными пожарами охвачена площадь в 8,4 тыс. га. Также возгорания обнаружены в Иркутской, Амурской, Магаданской и Ульяновской областях, в Якутии, Забайкалье и Крыму.

На тушении лесных пожаров задействованы 1,2 тыс. человек, 133 единицы техники, 19 воздушных судов на мониторинге и 11 - на тушении. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах РФ, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.